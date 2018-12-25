Москва, 25 декабря, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Новогодняя традиция пить шампанское с пеплом бумаги, на которой написано желание, может обернуться отравлением и нанести вред здоровью. Об этом заявил ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов.

(сс)Falkenpost Новый год

По словам специалиста, употребление в пищу бумаги, несомненно, вредно. Кроме того, неизвестно, как бумажный пепел сочетается с алкоголем и какие вещества входят в состав чернил.

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Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева полагает, что в цветной бумаге могут быть вредные примеси, поэтому если уж сжигать пожелание, то написанное на небольшом клочке белого листа, уточняют РИА Новости.

Эксперт по современной культуре, заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской полагает, что традиция, популяризованная в России фильмом «Ёлки», заимствована на Западе. Он добавил, что чаще всего к такому «методу» исполнения желаний прибегают женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

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