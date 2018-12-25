Сиань, Китай, 25 декабря, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Все пять горняков, оказавшиеся под завалами угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая, погибли, передает 25 декабря агентство Синьхуа.

Угольная шахта

Инцидент произошел около 9:50 по местному времени 24 декабря на угольной шахте, принадлежащей компании Hualong Mining Co., Ltd. и расположенной в городе Янань. Поисково-спасательная операция была инициирована немедленно после инцидента. Предварительное расследование показало, что причиной инцидента оказался взрыв газа.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро указанных горняков числились сутки пропавшими без вести до тех пор, пока их тела не были обнаружены поисково-спасательной группой. Расследование продолжается.