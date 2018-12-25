Хартум, 25 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Профсоюзы Судана призвали к прекращению работы по всей стране в солидарность с протестующими против тяжелого экономического положения в государстве. Об этом сообщает 25 декабря Al Jazeera.

Михай Мункачи. Стачка. 1895

В 8 часов утра по местному времени к протестам присоединились врачи, это стал шестой день массовых манифестаций в Судане. Люди выступают против повышения цен на продукты первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Судане начались на прошлой неделе. В ходе столкновений с полицией погибли по меньшей мере 12 человек. Забастовщики выдвигают также политические требования — слышны призывы к отставке главы государства.