Москва, 25 декабря, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Сегодня. 25 декабря, президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководством обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы РФ, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также на традиционной встрече будут присутствовать руководители профильных комитетов обеих палат российского парламента.

Путин заслушает доклады об итогах деятельности парламентариев в 2018 году. В ходе встречи будут намечены планы работы на 2019 год.

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Как сообщало, также сегодня президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений.

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