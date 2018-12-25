Джакарта, 25 декабря, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Официальный представитель национального агентства Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что число жертв цунами в стране увеличилось до 373 человек, сообщает Tribunnews.

U.S. Navy После цунами

На основании промежуточных данных, отметил Сутопо Пурво Нугрохо, в результате цунами, обрушившегося на побережье провинций Бантен и Лампунг, погибли 373 человека, 1459 человек получили ранения, 128 человек пропали без вести, и 5665 человек были эвакуированы во временные убежища.

Между тем, продолжил он, в результате обрушившегося цунами полностью разрушены 681 жилой дом, 69 гостиниц, 420 лодок, 60 торговых палаток и магазинов, а также десятки транспортных средств.

«Цунами произошло во время длительного отпуска, много туристов останавливались в отелях и гостиницах. Отсутствие раннего предупреждения о цунами также привело к значительному числу жертв, потому что у общины не было возможности эвакуироваться», — подчеркнул Сутопо Пурво Нугрохо.

Известно, что спасательные службы продолжают проводить разбор завалов, поиск и спасение пострадавших от цунами, которое произошло в Зондском проливе 23 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число жертв цунами, накрывшего побережье Зондского пролива в Индонезии, составляло 334 человека.