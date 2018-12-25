Пекин, 25 декабря, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Около 197 млн поездок совершили китайские путешественники в зимний период 2017 — 2018 годов, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Sehenswurdigkeiten Зимний Пекин

В указанный период доход от туризма составил 330 млрд юаней ($47,9 млрд), что на 22% выше, чем за тот же период годом ранее, говорится в докладе Центра обработки данных при Министерстве культуры и туризма КНР. Согласно докладу, прогнозируемое количество туристов зимой 2021 — 2022 годов достигнет 340 млн человек, а доход взлетит в два раза — до 680 млрд юаней. Инвестиции в зимний туризм также возросли, составив 540 млрд юаней в зимний период 2017 — 2018 годов, если верить неокончательной статистике.

Как сообщало ИА REGNUM, усиленное развитие зимнего туризма в Китае связано также с тем, что в 2022 году Китай проведет Зимнюю Олимпиаду в Пекине. В связи с этим, в северных и северо-восточных провинциях Хэбэй, Цзилинь и Хэйлунцзян усиленными темпами государство занимается развитием туристической инфраструктуры.