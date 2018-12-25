Новосибирск, 25 декабря, 2018, 06:13 — ИА Регнум. Главным архитектором Новосибирской области стал заместитель директора «Фонда пространственных данных» региона 60-летний Александр Авсейков. На эту должность он назначен по итогам открытого конкурса, который проводился в два этапа осенью 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области На должность главного архитектора Новосибирской области назначен Александр Авсейков.

«Постановление правительства региона об учреждении должности главного архитектора Новосибирской области принято 11 октября 2017 года в соответствии с п.7 перечня поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета России от 17 мая 2016 года. Согласно постановлению, главный архитектор Новосибирской области будет работать в статусе заместителя министра строительства региона и при этом подчиняться напрямую губернатору, — заявили в правительстве Новосибирской области. — Инициатива направлена на обеспечение принятия сбалансированных градостроительных решений и повышение качества благоустройства территорий».

В обязанности главного архитектора Новосибирской области будет входить руководство направлением деятельности министерства строительства региона в области архитектуры и градостроительства, а также урегулирование спорных вопросов в этой области, возникающих между органами управления муниципальных образований и гражданами.

Согласно официальной информации, Александр Авсейков уроженец Улан-Удэ, окончил Иркутский политехнический институт по специальности «архитектура». Общий трудовой стаж составляет 37 лет. До середины 1990-х годов Авсейков работал в Сибирском институте «Спецпроектреставрация» (г. Томск), с 1996 по 2007 год был главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 год — начальником Управления архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца, с октября по декабрь 2018 года — заместителем директора Государственного бюджетного учреждения «Фонд пространственных данных Новосибирской области».