Вашингтон, 25 декабря, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу нравятся союзники США, но до тех пор, пока они не злоупотребляют хорошим отношением со стороны Вашингтона, написал американский лидер в Twitter.

Дональд Трамп

Американский президент опроверг заявления «некоторых сенаторов» о том, что он не ценит союзников США. Напротив, он ценит союзников, они ему нравятся.

«В то же время мне не нравится, когда многие из этих самых стран злоупотребляют дружбой с Соединенными Штатами, как в сфере военной защиты, так и в торговле», — говорится в сообщении Трампа.

Напомним, очередное обострение внутри политической элиты США вызвано решением Трампа вывести войска из Сирии и частично — из Афганистана. На этой волне прозвучали заявления об отставке, в том числе со стороны министра обороны Джеймса Мэттиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря, комментируя отставку Мэттиса, Трампа заявил:

«Мы существенно финансируем армии многих весьма богатых стран мира, которые при этом используют США и наших налогоплательщиков в своей торговле. Генерал Мэттис не видел в этом никакой проблемы. Я — вижу, и надо ее исправить!»