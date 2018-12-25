Что нужно для обвинения России во всех грехах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- В посольстве России ответили на слова Мэй о «российском вторжении»;
- В Минэнерго России сказали, что европейцы получат газ и без соглашения с Киевом;
- В Киеве боятся, что разрыв Договора о дружбе с Россией приведёт к полной потере Крыма;
- Глава ГИБДД вновь призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости;
- Ветвь теплого течения Гольфстрим впервые обнаружена в Карском море.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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