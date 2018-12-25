Кукмор, Татарстан, 25 декабря, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Решением комиссии УФАС по Татарии два частных предпринимателя из Кукмора были признаны нарушившими пункт закона «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство посчитало, что из-за картельного устного сговора компаний в городе произошел рост стоимости услуг такси. Компаниям выданы предписания с требованием прекратить нарушать закон и принять меры по снижению тарифа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

GörlitzPhotography Такси

В предписаниях уточняется, что предприниматели в течение 30 дней должны «прекратить нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно принять меры по снижению тарифа на услуги такси по городу Кукмор и установить экономически обоснованные тарифы на вышеуказанные услуги».

Дело рассматривалось профильной комиссией в связи с многочисленными жалобами жителей Кукмора на двух частных предпринимателей, данные которых в материалах дела УФАС не сообщает. Всего было выдано два идентичных предписания.

«Согласно многочисленным обращениям жителей Кукморского района с 17 июня 2018 года вышеуказанные индивидуальные предприниматели одновременно увеличили тарифы на услуги такси по городу Кукмор до 100 рублей за поездку», — отмечается в материалах дела.

Оба ИП работают в сфере оказания диспетчерских услуг такси, то есть водители, имеющие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, заключают с ними договор и выплачивают часть суммы за оказанные услуги в размере 10−13%. А уже «диспетчерская служба, исходя из экономической обоснованности стоимости перевозок, устанавливает минимальный тариф по городу Кукмор и который на данный момент составляет 100 рублей».

Ответчики опровергнуть доводы об устном картельном сговоре не смогли, поэтому ведомство квалифицировало их действия как нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».