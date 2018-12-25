Лондон, 25 декабря, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Правительство Великобритании одобрило запрет на продажу котят и щенков при помощи посредников, в том числе и магазинов, заявил министр по вопросам защиты животных Соединенного Королевства Дэвид Ратли, сообщает Associated Press.

Щенок и котёнок

Сообщается, что желающим приобрести домашнее животное возрастом младше шести месяцев необходимо будет обратиться к заводчикам или в приют. По мнению Ратли, эта мера должна урегулировать деятельность питомников и предпринимателей. Отмечается, что эту инициативу поддержали 95% голосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон об обращении с домашними животными. Этот закон регулирует отношения в области обращения с животными для их защиты и соблюдения принципов гуманности.