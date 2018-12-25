Москва, 25 декабря, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Рождественское поздравление британского премьер-министра Терезы Мэй, в котором она поблагодарила военнослужащих Соединенного Королевства за защиту от «российского вторжения», выглядит как очередная попытка нагнетать антироссийскую истерию, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

«У неискушенного читателя может сложиться впечатление, что со стороны России имели место попытки нарушения воздушного пространства или территориальных вод Великобритании. Такого никогда не было», — заявил дипломат.

По его словам, минобороны Великобритании регулярно рассказывает о неких перехватах российских самолетов или боевых кораблей, однако в таких рассказах речь идет об учениях. В посольстве подчеркнули, что ни разу не получали никаких претензий насчет нарушений воздушного пространства или территориальных вод Великобритании со стороны России.

«Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем рождественском послании британский премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила военных за защиту от «вторжения России». Политолог Сергей Черняховский прокомментировал это заявление как желание главы британского правительства выдумать несуществующие победы над Россией и за счет этого повысить значимость британской армии.