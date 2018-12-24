Ванкувер, Канада, 25 декабря, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Пассажирский авиалайнер Boeing 737 авиакомпании Air Canada вернулся в аэропорт вылета в Ванкувер по причине технических неполадок, сообщает телеканал CBC.

Aero Icarus Самолёт Boeing 737 авиакомпании Air Canada

Сообщается, что авиалайнер отправлялся на американские Гавайи, на остров Мауи, однако на половине пути был вынужден вернуться. На борту самолета находились 167 пассажиров, пострадавших не было. По предварительным данным, у авиалайнера возникли проблемы с гидравлической системой. Пассажиров этого рейса доставят другим бортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря самолет рейса Москва — Сочи, вылетевший из «Домодедово», был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. В результате ЧП никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.