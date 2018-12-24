Москва, 25 декабря, 2018, 02:46 — ИА Регнум. Европейские потребители при любом варианте развития событий получат российский газ по действующим контрактам, заявил российский министр энергетики Александр Новак в интервью газете «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Комментируя конфликт между Газпромом и «Нафтогазом», российский министр отметил, что судебные споры «негативно влияют на возможность вести диалог» из-за постоянных взысканий. Решается вопрос о расторжении контрактов 2009 года.

Газпром со своей стороны готов, отмечает министр, «как одну из опций» рассмотреть подписание мирового соглашения, удовлетворяющее и Москву, и Киев. Но даже если Украина не пойдет навстречу, это не помешает поставкам газа в ЕС.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным Газпромом долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимыми объемами», — сказал Новак.

Напомним, в конце ноября Новак заявил, что Москва и Киев могут начать переговоры о новом контракте на транзит российского газа через Украину. Это может произойти после заключения мирового соглашения по судебному разбирательству.