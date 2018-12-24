Москва, 25 декабря, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский прочел стихотворение рок-музыканта Егора Летова в эфире шоу «Ещенепознер» на YouTube.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Ведущий шоу подчеркнул, что «погадать» на сборнике стихов Летова — традиция его передачи, это предлагается каждому гостю программы. Суть «гадания» заключается в следующем: гость берет томик стихов Егора Летова, открывает его наугад и читает первые восемь строчек. Мединскому досталось произведение «Солнечный зайчик взломал потолок» 1993 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во время всероссийского проекта «Великие имена», где российским гражданам предлагалось выбрать имена для аэропортов страны, из списков голосования за имя аэропорта Омска было исключено имя Егора Летова, ранее лидировавшего в голосовании. По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, в голосовании за Летова была очень активна «маргинальная аудитория».