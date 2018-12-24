Новобурейский, Амурская область, 25 декабря, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Работа Бурейской ГЭС (Амурская область) продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе РусГидро.

Jaroslav1707 Бурейская ГЭС

Комментируя информацию о том, что из-за падения метеорита под Хабаровском было перекрыто русло реки Бурея, в РусГидро сообщили:

«Бурейская ГЭС работает в штатном режиме — в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Перекрытие Буреи завалом горных пород в труднодоступном районе примерно в 100 км от станции пока не оказывает влияния на работу Бурейской ГЭС».

Уточняется, что завал образовался, предположительно, из-за схода оползня и теперь для восстановления естественного притока воды в водохранилище гидроэлектростанции потребуется расчистка русла Буреи.

«Решения о возможных мерах в отношении завала из горных пород будут приняты после завершения его обследования и получения заключений со стороны специализированных научных и проектных организаций РусГидро и МЧС», — добавили в организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря появилась информация о падении метеорита в Хабаровском крае, которое якобы случилось несколько дней назад. Была снесена вершина сопки, и обрушившаяся скала перекрыла русло Буреи. Позже информацию о метеорите на ГЭС опровергли. Оказалось, что камни в реку попали из-за оползня.