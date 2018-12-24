Москва, 24 декабря, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Кассовые сборы российского кино за семь лет увеличились вдвое, а его аудитория в 2018 году составила рекордные 55 млн человек. Об этом 24 декабря сообщил министр культуры Владимир Мединский в своём микроблоге в Twitter.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

«Российское кино бьёт рекорды: за последние семь лет касса и количество зрителей выросли вдвое. Аудитория наших фильмов в этом году больше 55 млн человек», — написал министр.

Фонд кино сообщает, что по данные ЕАИС кассовые сборы российских фильмов с начала года уже превысили 13,1 млрд рублей. Ожидается, что по итогам года они достигнут 13,5 млрд рублей, а количество зрителей превысит 56 млн человек.

В 2017 году зрителями российских кинофильмов стали 54,7 млн человек, а сборы составили 13 млрд рублей.

Сообщается, что за текущий год в российском прокате восемь фильмов смогли собрать более миллиарда рублей кассовых сборов, и две из них — российского производства. Это созданные при поддержке Фонда кино картины «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и «Лёд» (1,4 млрд рублей).

В последние выходные года в прокат должны выйти традиционные новогодние релизы: финальная часть комедийной франшизы «Ёлки последние» и анимационный фильм «Три богатыря и наследница престола».