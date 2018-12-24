Нью-Йорк, США, 25 декабря, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Фондовый рынок США заканчивает предрождественские торги с падением всех основных индексов на 2−3%, 24 декабря передает агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 653,17 пункта (2,91%), до 21 792,20 пункта, индекс S&P 500 упал на 65,52 пункта (2,71%), до 2351,10 пункта, индекс Nasdaq упал на 140,08 пункта (2,21%), до 6192,92 пункта.

Падение Уолл-стрит в конце 2018 года уже заставило аналитиков рынка вспомнить кризисный 2008 год и даже «Великую депрессию» — за месяц тот же Dow Jones уже потерял тысячи пунктов и, похоже, не собирается останавливаться.

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