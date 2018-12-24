Лондон, 24 декабря, 2018, 23:23 — ИА Регнум. После инцидента с беспилотником в британском аэропорту «Гатвик» системами обнаружения дронов оснастят все воздушные гавани страны, заявил 24 декабря министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес в своем Twitter.

Phillip Capper Закат в аэропорту «Гатвик»

По словам Уоллеса, подобные беспилотные устройства распространяются все шире, поэтому аналогичные инциденты могут повторяться.

Британский министр по вопросам безопасности отметил, что организаторы инцидента в лондонском аэропорту «Гатвик» 20 декабря до сих пор не найдены, однако призвал наказать их по всей строгости закона.

Как сообщало, 20 декабря работа лондонского аэропорта «Гатвик» была парализована беспилотником, неоднократно появлявшимся над взлетно-посадочной полосой.

Администрация воздушной гавани утверждает, что это была хорошо организованная акция, приведшая к тому, что около 100 тыс. человек не смогли улететь своими рейсами.