Кабул, 24 декабря, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Военные и полицейские отбили у террористов ранее захваченное правительственное здание департамента по делам инвалидов в центре Кабула, 24 декабря передает агентство Associated Press.

Кабул

Перестрелка с террористами длилась около восьми часов. За это время трое боевиков смогли взорвать пять бомб, убили не менее 29 человек и ранили еще 23 человек. Большая часть погибших и пострадавших — гражданские лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря террористы взорвали заминированный автомобиль у правительственного здания в центре столицы Афганистана, после чего ворвались в здание, где захватили заложников.

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