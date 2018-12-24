Вашингтон, 24 декабря, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп перед католическим Рождеством вынужден сидеть в одиночестве в Белом доме, сообщает 24 декабря Twitter американского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В сообщении указано, что одинокое ожидание президента США посвящено бюджету, который до сих пор не согласован в конгрессе. Дональд Трамп утверждает, что не будет подписывать его, если в бюджете не выделят деньги на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

Президент США твердо решил не уезжать на рождественский праздник на свою виллу и дождаться согласования бюджета.

«Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы договорятся о жизненно необходимой пограничной безопасности. В какой-то момент это нежелание демократов будет стоить нашей стране дороже, чем пограничная стена, которую мы обсуждаем. Безумие!» — написал Трамп в своем аккаунте.

Как сообщало ИА REGNUM, возведение заграждений на границе США и Мексики является одним из предвыборных обещаний Трампа. Немалую часть голосов на президентских выборах он получил от сторонников жесткого пресечения нелегальной миграции.