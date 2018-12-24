Ульяново, Калужская область, 24 декабря, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Одноэтажный кирпичный дом сгорел в селе Ульяново Калужской области, сегодня, 24 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, в огне погибла проживавшая в доме женщина, 1938 года рождения.

Kaluga.sledcom.ru Сельский дом после пожара

В настоящее время устанавливается причина пожара. Известно, что в доме были оборудованы две печи. Следственные органы начали проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в калужской деревне Судимир Жиздринского района сгорел одноэтажный деревянный дом. В результате пожара погиб проживавший в доме мужчина 1987 года рождения. Источник пожара находился в месте, где работала электрическая сушка для фруктов. Со слов сожительницы погибшего, когда начался пожар, она вместе с мужчиной вышла на улицу, а затем он вернулся домой, чтобы спасти кошку. Второй раз выйти из горящего дома мужчина уже не смог.