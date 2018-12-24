Воронеж, 24 декабря, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Правительство Воронежской области не давало никаких гарантий того, что проект УГМК по разработке никелевых месторождений в Воронежской области будет реализован. Об этом 24 декабря на пресс-конференции заявил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Гусев

«Никакого согласия и гарантий того, что проект будет реализован, правительство области не давало. Давайте дождемся разработки первых пакетов документации, в том числе по экологическому воздействию. Документы будут вынесены на публичные слушания, которые всё и решат», — подчеркнул глава региона.

Александр Гусев также отметил, что проект не является для региона принципиальным: вложения, которые могут быть потеряны в случае отказа от проекта, глава региона назвал некритичными.

«Надеюсь, решение будет взвешенным. 20 млрд на четыре года — не критично для нас. Рабочие места — да, но в масштабе района, в масштабе области — это немного», — добавил Гусев, подчеркнув, что окончательное решение останется за жителями района

Как напоминает ИА REGNUM, в мае 2012 года по итогам конкурса на разработку Еланского и Елкинского месторождений медно-никелевых руд, проведенного Роснедрами, победителем был назван ООО «Медногорский медно-серный комбинат», входящий в холдинг «Уральская горно-металлургическая компания». В течение последующих двух лет регион сотрясали многочисленные акции протеста, которые сошли на нет лишь в 2014 году.