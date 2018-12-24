Вашингтон, 24 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает «единственной проблемой» американской экономики политику Федеральной резервной системы США, 24 декабря передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Единственная проблема нашей экономики — это ФРС», — заявил Трамп в «Твиттере».

Президент США считает, что у ФРС «нет чувства рынка», и она напоминает «могущественного игрока в гольф, который не может забить».

Читайте также: Трамп призвал ФРС не повышать базовую ставку