Трамп: «Единственная проблема нашей экономики — это ФРС»
Вашингтон, 24 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает «единственной проблемой» американской экономики политику Федеральной резервной системы США, 24 декабря передает агентство Reuters.
Gage Skidmore
Дональд Трамп
«Единственная проблема нашей экономики — это ФРС», — заявил Трамп в «Твиттере».
Президент США считает, что у ФРС «нет чувства рынка», и она напоминает «могущественного игрока в гольф, который не может забить».
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