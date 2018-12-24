Мадрид, 24 декабря, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Обещанная сторонниками независимости Каталонии «горячая осень» завершилась в минувшую пятницу, 21 декабря, с визитом испанского правительства в Барселону, пишет издание La Vanguardia. Кабинет министров Педро Санчеса провел совещание в здании Llotja de Mar, а за день до этого испанский лидер встретился с главой Женералитета Кимом Торрой. Параллельно состоялась встреча министров Кармен Кальво и Меритксель Батет с каталонскими политиками Пере Арагонесом и Эльзой Артади во дворце Педральбес.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

В ходе мероприятия было сделано совместное заявление, в котором признавалось наличие политического конфликта с Каталонией. Новая встреча тех же четырех политиков должна состояться в январе, ее дата и место проведения пока неизвестны. Однако, несмотря на продолжающийся диалог между Барселоной и Мадридом, Каталонская национальная ассамблея (ANC) призвала «починить компас», в котором в роли севера выступает независимость, а иные активисты на улицах по-прежнему требуют разрыва с Испанией.

В Брюсселе начал свою работу Совет в интересах республики, целью которого является изменение государственного строя в Каталонии. Когда две недели назад вопрос о новой структуре задали в каталонском парламенте представителю правительства, Эльза Артади назвала «Совет» частным бельгийским предприятием, не имеющим отношения к властям региона. Она также объяснила, что Женералитет одобряет эту инициативу — как поддерживает многие другие гражданское организации. Таким образом, Артади лишила «Совет» той первостепенной роли, которая отводилась ему в риторике сторонников независимости.

По факту то, что должно было стать осенью, наполненной сепаратистскими акциями (с «непрерывной мобилизацией», как выразился глава региона), превратилось в сезон социальных протестов и выступлений госслужащих, требующих отменить режим экономии последних лет. Такой была забастовка медиков, забастовка учителей, а акции протеста сотрудников Женералитета (намеченной на 12 декабря) удалось избежать лишь в последний момент благодаря соглашению правительства с профсоюзами. Бастовали и полицейские, из-за чего министру внутренних дел Каталонии Мигелю Буху пришлось покинуть свой пост на прошлой неделе.

Но не только это обернулось против Торры, отмечает La Vanguardia. В день годовщины 1 октября отставки Буха уже требовали из-за противодействия полиции сепаратистам из Комитетов по защите республики (CDR), штурмовавшим здание парламента. Позднее министр оставался под прицелом активистов из CDR и CUP, особенно после полицейской операции на мосту Конституции и столкновений в Жироне и Террасе. Стычки полиции с толпой имели место и в эту пятницу в ходе визита премьер-министра в Барселону.

«Нам не о чем разговаривать с государством, которое хочет усмирить нас силой. С государством, которое ударами дубинок хочет заставить нас замолчать. Мы зашли так далеко не для того, чтобы заниматься колонизаторской политикой», — упрекали члены CDR правительство региона, которое в пятницу не дало им пройти тремя колоннами к зданию, где заседал совет министров.

В это воскресенье, 23 декабря, активисты опубликовали видео, где испанские и каталонские политики приветствуют друг друга в Педральбесе на фоне прежних призывов Торры «поднажать», обращенных к сепаратистам 1 октября. Затем эта картина сменяется кадрами пятничных столкновений с полицией, а после звучат слова: «Конец игры».