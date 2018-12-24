Киев, 24 декабря, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Из-за сильного снегопада в Киеве начались проблемы с движением общественного транспорта, сообщает 24 декабря пресс-служба коммунального предприятия «Киевпасстранс» на странице в соцсети Facebook.

spoilt.exile Снег в Киеве

Согласно сообщению, весь общественный транспорт ходит с опозданием, так как дороги завалены снегом, также на маршрутах работает снегоуборочная техника. Тем не менее ни один из маршрутов пока не был закрыт.

Отмечается, что коммунальные службы готовы эвакуировать автомобили, которые будут мешать работе снегоуборочной техники. Всего для очистки дорог было выведено 334 единиц спецтехники.

Напомним, из-за непогоды в Закарпатской области 24 декабря было обесточено пять районов: Раховскоий, Тячевский, Межгорский, Хустский и Мукачевский. Также ранее из-за снега были отменены авиарейсы в нескольких украинских аэропортах.