Киев, 24 декабря, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Цена на продукты для «новогоднего стола» за год на Украине повысилась на 18%, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Михаил Папиев, сообщают 24 декабря «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

По его словам, граждане Украины будут вынуждены потратить на продукты для очень скромного «новогоднего стола» порядка 3 тыс. гривен (7,4 тыс. рублей). Также Папиев отметил, что за год подорожали многие продукты: хлеб — на 19,6%, морковь — на 65%, соленые огурцы — на 33%, зеленый горошек — на 25%, вареная колбаса — на 12%.

Напомним, кризис на Украине начался после государственного переворота в Киеве в 2014 году, который якобы был организован для того, чтобы граждане стали жить «как в Европе». В реальности же цены на услуги ЖКХ увеличились более чем в десять раз, продукты подорожали, а зарплаты так и не стали больше.