Донецк, 24 декабря, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Два завода планируется открыть в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2019 году, заявил министр промышленности и торговли республики Эдуард Арматов, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

AlexDemid Химзавод «Стирол»

По его словам, будут запущены два производства: «Ферум Систем» и завод «Донпласт». Первое предприятие будет выпускать каменноугольный пек и каменноугольные масла, работать на заводе будут около 250 рабочих мест. «Донпласт» будет производить более 500 видов изделий из пластмассы.

Арматов отметил, что в 2019 году планируется увеличить производство в химической отрасли на 20%.

Напомним, ранее в Горловке на химическом заводе «Стирол» начали первый этап запуска основной линии производства.