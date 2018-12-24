Цхинвал, 24 декабря, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Ратификационными грамотами договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи обменялись министры иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) и Южной Осетии Наталья Никонорова и Дмитрий Медоев соответственно, сообщает 24 декабря «Донецкое агентство новостей».

Mfa-rso.su Наталья Никонорова и Дмитрий Медоев

Согласно сообщению, обмен грамотами стал заключительным этапом в официальном вступлении договоров о дружбе в силу. Церемония прошла в столице Южной Осетии Цхинвале.

Напомним, договор о дружбе между двумя республиками был подписан в Донецке 11 мая 2017 года, а спустя несколько месяцев документ был ратифицирован обеими сторонами.