Москва, 24 декабря, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости на российских дорогах. Об этом он заявил сегодня, 24 декабря, в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

По словам Черникова, ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. Он констатировал, что у этой инициативы есть много сторонников и противников, поэтому непосредственно перед введением более строгих ограничений планируется провести социологический опрос.

При этом глава ГИБДД подчеркнул, что изменению системы штрафов за превышение скорости должна предшествовать тщательная паспортизация дорог в стране, чтобы на них был установлен соответствующий каждому участку скоростной режим.

«Нужно паспортизировать дороги и установить соответствие скоростного режима по каждому участку, а потом уже принимать административные меры в части изменения тех или иных правил дорожного движения», — рассказал Черников.

Напомним, что на сегодняшний день ответственность за превышение скорости предусмотрена только при превышении на 20 км/ч. В ГИБДД считают, что это является одной из причин высокой аварийности на российских дорогах.

«У нас очень много ДТП, и тяжесть последствий напрямую зависит от выбранного скоростного режима. Вот здесь нужно все переосмыслить», — пояснил Черников.