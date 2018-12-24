Москва, 24 декабря, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В 2019 году граждане РФ будут жить в условиях социального, экономического и, безусловно, политического перелома, убежден социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Из личного архива Б.Кагарлицкого Борис Кагарлицкий

«При всех проблемах и неприятностях прошедшего 2018 года он был достаточно важным для нашего общества, поскольку ознаменовал определенную степень пробуждения и осознания именно большинством населения того, что с ним происходит, — сказал Кагарлицкий. — Так что плохие новости, которые имели место в уходящем году, могут быть и потенциально хорошими новостями с точки зрения общественного сознания. Что касается будущего года, то продажи желтых жилетов в РФ в 2019 году радикально не вырастут, так как протесты в РФ будут иметь совершенно другой характер, форму и поводы. Но, вне всякого сомнения, следующий год будет по-любому веселым. Хотя веселиться будут не все».

По мнению Кагарлицкого, к концу подходит целая эпоха.

«И это мы видим и в Европе, и в США, — сказал он. — Завершается исторический период. В общем мы в 2019 году будем жить в условиях социального, экономического и, безусловно, политического перелома. Какие формы это примет, заранее знать нельзя, но нужно быть готовыми к тому, что события будут драматическими и потребуют от каждого из нас участия. Но поэтому читателям можно посоветовать сохранять холодную голову, но понимать, что время, когда от тебя ничего не зависело, — кончилось».