Чебоксары, 24 декабря, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Жители России должны отстаивать свои интересы и не пасовать перед чиновниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов в канун наступающего праздника Нового года.

Onf.ru Владислав Солдатов

«Поздравляю жителей страны и читателей ИА REGNUM с наступающим 2019 годом. Для всех нас Новый год — это самый светлый и радостный праздник. Именно поэтому искренне, от всей души и от всего сердца мне бы хотелось поздравить вас с Новым, 2019 годом. И пожелать вам в год свиньи крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта, любви, исполнения всех желаний, огромного человеческого счастья и как личность состояться, спорить с «Хряком» не бояться. Желаю вам не пасовать и уметь отстаивать интересы большинства», — говорит Владислав Солдатов.

Жителям Чувашии желаю терпения, хороших новостей, больше радостных событий. В федеральной прессе сегодня отмечалось, что Чувашия входит в число самых закредитованных регионов. Поэтому и новогоднее пожелание на тему дня:

«Ипотека на полвека,

Неоплаченный кредит

Не сломают человека,

Кризис нас не победит!

Мы прорвемся, однозначно,

В жизнь без горя и забот.

Так давай отметим ярко

Рождество и Новый год!» — пожелал политик.