Калуга, 24 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. 24 декабря в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в области. В его работе участвовали врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев и председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин. Основной темой заседания стало обеспечение безопасности населения в период новогодних и рождественских праздников.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области обсудили меры безопасности во время праздников

Отмечалось, что в эти дни практически во всех городах, районных центрах и сельских поселениях области состоятся сотни праздничных мероприятий. Для их проведения будет задействовано более 280 зданий образовательных организаций, учреждений культуры и спортивных комплексов.

На всех объектах с массовым участием граждан, по словам Анатолия Артамонова, необходимо в кратчайшие сроки завершить проверку соблюдения пожарной и антитеррористической безопасности, усилить контроль за пропускным режимом, уделив особое внимание оснащению средствами сигнализации и связи с органами внутренних дел, аварийными и экстренными службами. В зданиях, задействованных для проведения праздничных торжеств не должна использоваться пиротехника, а объекты хранения фейерверков необходимо обследовать дополнительно.

Главам местных администраций и руководителям социальных учреждений губернатор поручил взять на контроль работоспособность пожарных гидрантов, а также очистку дорог для беспрепятственного подъезда пожарных машин и спецавтомобилей. В зоне особого внимания — объекты с массовым участием детей и сопровождение перевозок организованных детских групп на новогодние елки нарядами дорожной инспекции.

Общественный порядок наравне с сотрудниками главного управления МВД России по региону будут поддерживать сотрудники Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.

Анатолий Артамонов призвал руководителей правоохранительных ведомств ориентировать личный состав на повышение бдительности и незамедлительное реагирование на все тревожные сообщения и сигналы, а глав предприятий, отвечающих за бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и объектов энергетики, — приложить максимум усилий для обеспечения безопасности людей и региональной инфраструктуры.

«В эти дни следует уделить внимание готовности дорожных и коммунальных служб к возможным погодным катаклизмам и реагированию на нештатные ситуации. Задачи стоят большие, и только скоординированные действия всех структур на территории области позволят обеспечить безопасность населения области в дни новогодних и рождественских каникул», — резюмировал глава региона.

В ходе работы участники заседания одобрили комплекс мер, направленных на снижение уровня дорожно-транспортной аварийности на дорогах области, а также на противодействие незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан.