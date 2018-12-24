Калуга, 24 декабря, 2018, 16:52 — ИА Регнум. 24 декабря в Калуге прошёл благотворительный новогодний утренник для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовали праздник комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Калужской области и управлением по работе с населением.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошёл утренник для детей в трудной жизненной ситуации

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поздравил ребят с наступающим Новым годом. «Дорогие ребята! Впереди самый волшебный праздник, вас ждут поздравления, подарки, великолепная ёлка и угощение. Надеюсь, вы почувствуете ту любовь и заботу, которые организаторы праздника вложили в это мероприятие».

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Юрий Моисеев поздравил ребят с праздником, пожелал им хорошей учёбы и предостерег от участия в противоправной деятельности. Зал для мероприятия и праздничное угощение для детей предоставил гостиничный комплекс «Шератон».

Сестры Настя и Оля Чириковы из многодетной семьи участвуют в таких праздничных мероприятиях во второй раз и сегодня привели с собой брата и сестрёнку. Они рассказали, что в прошлом году пели песни, читали стихи, играли, много танцевали и в этом году вновь собираются повеселиться как следует.

Для гостей мероприятия выступили коллективы детского центра «Созвездие» с творческими номерами и показали сказку-детектив про поиски сказочными персонажами Снегурочки. Каждый ребёнок смог пообщаться с Дедом Морозом, рассказать ему стихи и получить свой новогодний подарок.