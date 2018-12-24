Калуга, 24 декабря, 2018, 16:39 — ИА Регнум. 24 декабря столетний юбилей отметил житель Калуги Александр Подвязников. Поздравил юбиляра депутат Городской думы Калуги Юрий Титков.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге поздравили 100-летнего юбиляра

Александр Захарович родился 24 декабря 1918 года в деревне Плешивское Мосальского района. С 14 лет работал молотобойцем и кузнецом. На фронтах Великой Отечественной войны Александр Подвязников сражался с 1941 года. Службу проходил в частях ПВО, командовал зенитной установкой, участвовал в битве под Москвой и обороне Ленинграда, конец войны встретил в Польше. В 1951 году Александр Захарович переехал в Калугу, работал на Турбинном заводе жестянщиком ректификационных установок, затем работал в СМУ-13, завершил свой трудовой путь в 1978 году.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутат вручил ветерану подарки и пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

«Юбилей Александра Захаровича Подвязникова — это замечательное событие в жизни нашего города, — отметил Юрий Титков. — Александр Захарович прошёл классический путь советского труженика, с юных лет он трудился, затем сражался на фронтах Великой Отечественной войны, много лет работал на калужских предприятиях. Он не только упорно трудился, но и передавал своё профессиональное мастерство молодому поколению, сейчас уже многие из его учеников вышли на пенсию, также как и их наставник, проработав на благо города долгие годы. Жизненный путь Александра Захаровича — это прекрасный пример для подрастающего поколения, пример отваги и стойкости, упорства и трудолюбия. Всем нам нужно равняться на таких замечательных людей. Отрадно, что сегодня юбиляр по-прежнему бодр и полон сил. От всей души желаю ему крепкого здоровья и счастья».

С вековым юбилеем Александра Подвязникова также поздравили представители городского совета ветеранов, юбиляру были вручены подарки от губернатора Калужской области и поздравительная телеграмма от президента Российской Федерации.

В настоящее время в Калуге проживает 23 человека, перешагнувших столетний рубеж, в ноябре депутатами Городской думы было принято решение о предоставлении калужским долгожителям дополнительных социальных выплат.