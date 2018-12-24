Москва, 24 декабря, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В предстоящем 2019 году России придётся побеждать внешних и внутренних врагов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в канун наступающего праздника Нового года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Журавлев

«Поздравляю граждан России с наступающим Новым годом! Прошедший год был очень интересным, значимым: важнейшие политические, внешнеполитические события, выборы, произошло много социальных событий», — заявил Журавлёв.

«Жизнь у нас интересная — но сложная и непростая. Поэтому я желаю вам в таких условиях выстоять и победить. Потому что побеждать придётся. Россия всегда всех побеждала, и мы победим и в этот раз. В первую очередь, надеюсь, мы победим не только врагов внешних, но и врагов внутренних: то есть бедность, социальное неравенство, слабость вертикальных лифтов и всё то, что мешает быть людям быть счастливыми. Поэтому более всего желаю вам быть счастливыми! Всё остальное обязательно произойдёт, если мы будем счастливы», — пожелал политолог.