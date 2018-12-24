Салехард, 24 декабря, 2018, 16:29 — ИА Регнум. 23 декабря состоялась «прямая линия» с главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Впервые в истории ЯНАО обращения от жителей поступали через соцсети, а теле‑ и радиоэфир дополнили трансляции в Instagram и «ВКонтакте». Новый формат вызвал активный интерес населения — видео в соцсетях посмотрели 110 тыс. пользователей. А эксперты отметили, что глава региона в своей работе последовательно отдаёт приоритет решению конкретных социальных проблем.

Yanao.ru Глава Ямала провёл «прямую линию» в новом формате

Ежегодное общение с жителями традиционно прошло в эфире всех местных телеканалов («Ямал-Регион», «МИГ-ТВ», «ТВ-Импульс», «Надым», «Ноябрьск-24» и «Студия Факт»). Однако впервые в истории округа упор был сделан на digital-инструменты — в первую очередь, социальные сети.

Жители Ямала могли задать свои вопросы в аккаунтах губернатора в Instagram и «ВКонтакте». Принимались не только телефонные звонки и текстовые сообщения, но и видео. Накануне «прямой линии» пресс-служба губернатора пояснила — власти постарались охватить максимальное количество интернет-площадок.

Результат превзошёл все ожидания. Ямальцы активно отреагировали на новый формат — одну только трансляцию «ВКонтакте» посмотрели почти 90 тыс. человек. Видео в Instagram получило около 20 тыс. просмотров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Ямала провёл «прямую линию» в новом формате

Всего в ходе «прямой линии» жители задали Дмитрию Артюхову 1,7 тыс. вопросов. Причём больше всего обращений (почти 700) поступило через Instagram. Немного отстала соцсеть «ВКонтакте» — здесь жители региона задали около 600 вопросов. На телефонную «горячую линию» поступило 420 звонков.

Формат общения по видео также пришёлся гражданам по вкусу. Большую часть эфира составили именно видеоролики, на которых жители ЯНАО задавали свои вопросы. Пользовалась успехом и программа Skype. Гостями студии в этом году также стали наиболее активные пользователи соцсетей.

«Новый губернатор демонстрирует приверженность современным форматам — и очевидно, что дело не только в молодом возрасте главы ЯНАО. Согласно данным последних исследований, степень вовлечённости ямальцев в интернет достаточно высока, и социальные сети стремительно набирают популярность. Если люди черпают информацию с онлайн-площадок — почему бы их не использовать?», — отметил в беседе с ИА REGNUM руководитель Центра общественно-политических проектов Константин Листратов.

«Новая искренность» в тренде

Дмитрий Артюхов сам признался в том, что практически не выпускает из рук смартфон и планшет — положение обязывает всё время быть на связи. На просмотр новостей и комментариев он планомерно выделяет до полутора часов в день.

Оказалось, что на многие вопросы в соцсетях глава региона отвечает сам — чаще адресно, в личных сообщениях. В случае, когда требуется профессиональный разбор проблемы, к решению подключаются профильные департаменты. Вести аккаунты в соцсетях Дмитрию Артюхову помогает целая команда помощников.

При этом губернатора совершенно не пугает острая полемика в соцсетях. Будучи крайне активным главой региона в реальности (Артюхов находит время для встреч со всеми — от школьников и пенсионеров до Миллера и Алекперова), глава Ямала выжимает максимум пользы и из «онлайна».

"В соцсетях много негатива, но именно он дороже всего — проблем много, и о них сообщают сами жители. Часто вижу комментарии: «Наверное, он не видит и не слышит всего этого», но нет — я в любом случае стараюсь читать всё. Важно знать, что волнует жителей, и на это реагировать», — рассказал Дмитрий Артюхов.

Такой же вектор молодой губернатор задаёт и своей команде. Ведущие эфира неоднократно подчеркнули — каждый житель Ямала, задавший вопрос, получит на него ответ. По мнению политолога Андрея Ткаченко, такой формат работы полностью соответствует федеральному тренду на «новую искренность».

Приоритет — конкретике

Именно опора на адресные ситуации стала основой работы Дмитрия Артюхова. Он уже продемонстрировал это в своём декабрьском послании, посвятив большую часть речи реальным проблемам округа. И последовательно продолжил свою работу в ходе «Прямой линии».

Артюхов показал полную осведомлённость о том, что происходит «на местах». Так, после перехода на новый светофорный ГОСТ в столице ЯНАО стало больше пробок, водители стали чаще ездить по дворам, где играют дети. Это вызвало возмущение не только горожан, но и ГИБДД. «Глас народа» был услышан — губернатор в прямом эфире дал поручение мэру Салехарда решить проблему за новогодние праздники.

Он также не стал уклоняться и от других острых вопросов — в частности, проблем дольщиков. В ходе «прямой линии» свой вопрос задала обманутая дольщица из Нового Уренгоя. Жители «газовой столицы» остались без жилья после банкротства застройщика.

Губернатор ЯНАО сообщил, что уже выезжал в Новый Уренгой и общался с руководством города по этому вопросу. В результате правительство округа предложит дольщикам варианты решения проблемы, а также возьмёт на себя убытки дольщиков.

«Это наши структуры подсказали жителям, в каком доме приобрести квартиру, и оказалось, что дом некачественный. Здесь есть наша ответственность, и справедливость должна быть», — акцентировал Дмитрий Артюхов.

Однако для чиновников у него не нашлось сочувствия. Комментируя ситуацию с «золотым парашютом» заммэра Лабытнанги, глава Ямала в очередной раз заверил — к поведению и образу жизни госслужащих предъявляются жёсткие требования.

«Губернатор демонстрирует свою готовность решать любые вопросы, вне зависимости от их негатива и позитива — есть проблема, и её нужно решать», — прокомментировал Константин Листратов.

«Проблемный» топ-3

По словам Дмитрия Артюхова, у него уже сложился личный «топ-3» самых острых проблем региона. В него вошли дороги, жильё и здравоохранение. И действительно, первые же вопросы, прозвучавшие в эфире, коснулись авиарейсов, строительства мостов и качества дорог.

Глава ЯНАО напомнил, что в следующем году правительство дополнительно просубсидирует авиаперелёты по курортным направлениям, среди которых — Краснодар и Симферополь. Власти также будут работать над тем, чтобы росла конкуренция среди авиаперевозчиков. При этом правительство не упускает из виду и местную авиацию. Так, губернатор пообещал, что уже в следующем году в аэропорте Красноселькупа закончится ремонт взлётной полосы. Позднее будет построено новое здание аэровокзала.

В сфере строительства дорог и дорожной инфраструктуры наблюдается ещё более масштабный прогресс. На днях стартовало строительство долгожданного на Ямале моста — моста через реку Пур.

«Мы шли к этому событию 39 лет — первый мостотряд высадился там 39 лет назад. Вчера (22 декабря — прим. ред.) мы пригласили ветеранов. Я рад, что они своими глазами увидят, что мост построится», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Пожилая слушательница, дозвонившаяся по «горячей линии», предложила назвать этот мост в честь советского геолога Василия Подшибякина. Однако глава Ямала и тут проявил демократичность, предложив ямальцам самим выбрать название моста.

Реализовать проект предполагается по-комсомольски ударными темпами — не за три, а за два года. Ускорить планируется и строительство другого моста — через реку Обь. Его возведение начнётся в феврале-марте 2019 года. А пока власти округа предпринимают попытки раздельного согласования проектной документации — такой способ позволит быстрее пройти госэкспертизу.

В перспективе — стабильность и развитие

В целом, по словам Дмитрия Артюхова, 2018 год стал для Ямала годом достижений. Регион запустил сразу несколько масштабных проектов: стартовало строительство Северного широтного хода и реконструкция аэропорта в крупнейшем городе округа — Новом Уренгое. Также на полную мощность вышли крупные проекты нефтегазовых компаний: «Ямал СПГ» («Новатэк») и Бованенковское месторождение («Газпром»).

Несмотря на внешнеполитические колебания (в частности, падение мировых цен на нефть) в ближайшие годы ситуация в регионе останется стабильной. А сам округ продолжит активно развиваться, заверил новый глава ЯНАО.

«Перспективы у Ямала неплохие — в этом году прирост промышленности у нас составил свыше 10%, это очень высокие показатели в сравнении со средними по России. Стоимость барреля нефти падает, и мы на это, безусловно, реагируем, ведь у нас нефтегазовый регион. Но мы отлично знаем свои возможности — все планы на ближайшую пятилетку будут реализованы», — резюмировал Дмитрий Артюхов.