Москва, 24 декабря, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В новом 2019 году граждане России должны получать самую надёжную и качественную информацию об актуальных событиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в канун наступающего праздника Нового года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

«С удовольствием поздравляю граждан России и читателей информационного агентства ИА REGNUM, нашего давнего и любимого партнёра, с Новым годом!» — заявил Орлов.

«Всего самого лучшего в новом году! Счастья, здоровья, успехов, радости, бодрости! Надеюсь, что и в новом году, и в последующие годы читатели ИА REGNUM найдут в материалах агентства много важной информации и качество ресурса будет сохраняться на таком же высоком уровне, что и сегодня. С Новым годом!» — пожелал он.