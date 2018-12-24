Курган, 24 декабря, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Курганскую область 24 декабря пришли аномальные морозы. Пятая часть автобусов столицы Зауралья не вышла на маршруты, выросло число аварий на водоводах и энергосетях. Об этом говорилось на совещании в мэрии Кургана 24 декабря 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

(сс) Free-Photos Мороз

Утром 24 декабря в Кургане было минус 34 градуса мороза. Столбик термометра ещё понизится 25 и 26 декабря, сообщают в МЧС по региону. По северу и востоку Курганской области ожидается температура воздуха до минус 40 градусов по Цельсию. Отменены занятия в образовательных учреждениях для школьников 1-й и 2-й смен.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Кургана отмечают увеличение числа обращений по вопросам подачи холодного водоснабжения и электроэнергии, связанных с аварийными отключениями.

Кроме того, в первый день аномальных морозов на линию вышли лишь 82% автобусов городского пассажирского транспорта: курганцы промёрзли на остановках и не смогли вовремя попасть на работу.

Глава администрации Кургана Андрей Потапов потребовал от профильного департамента мэрии довести до сведения перевозчиков, что «транспорт должен работать в соответствии с утвержденным графиком».

Кроме того, в связи с низкой температурой все запланированные развлекательные мероприятия будут отменены.