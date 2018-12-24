Москва, 24 декабря, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынуждена рассказывать о выдуманных победах, так как не может похвастаться настоящими, полагает политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление Мэй, поблагодарившей военных Соединённого Королевства за сдерживание «российской угрозы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Детектив Мэй

«Тереза Мэй ещё с дела Скрипалей живет в таком выдуманном пространстве для себя и для других, где она кого-то побеждает, — сказал Черняховский. — В условиях, когда других побед нет, надо же придумывать победы или что-то ещё, что можно выдать за победы. А поскольку российские войска в Англию не вторгаются, то это преподносится как свидетельство крепости английской армии, которая отражает эти попытки. Может быть, она (Мэй — прим. ИА REGNUM ) сама в это верит. Создается нереальная картина в духе Оруэлла и его «1984». Там события происходили как раз в Англии. Мало ли чего не скажешь с горя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».

Глава британского правительства отметила роль вооружённых сил королевства в обеспечении безопасности, в том числе — противостоянии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «защите наших вод и нашего неба от вторжения России».