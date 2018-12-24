Лос-Анджелес, США, 24 декабря, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В третьей части боевика «Джон Уик», премьера которого запланирована на май 2019 года, смертей будет больше, чем в предыдущих картинах франшизы. Об этом 24 декабря сообщил портал Cinema Blend со ссылкой на режиссёра Чада Стахелски.

Цитата из к/ф «Джон Уик: Часть 3», реж. Чад Стахелски. 2019. США Главный герой

Издание напоминает, что в первом фильме наёмный убийца отправил на тот свет 84 человека, во втором количество его жертв возросло до 128. Ожидается, что в третьем фильме Джону Уику будет помогать персонаж по имени София, которую сыграет актриса Хэлли Берри. Чад Стахелски сказал журналистам, что он готов снять четвертую часть фильма, если этого захотят поклонники.

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Напомним, на экраны российских кинотеатров «Джон Уик 3» выйдет 16 мая 2019 года. Главную роль в фильмах исполняет актер Киану Ривз.