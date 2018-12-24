Москва, 24 декабря, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Российский космонавт Сергей Прокопьев призвал скептически относиться к слухам о ситуации на борту Международной космической станции (МКС), приведшей к появлению отверстия в борту корабля «Союз МС-09». Об этом член экипажа станции сообщил в ходе пресс-конференции.

Цитата из м/ф Следствие ведут колобки. реж. Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1987. СССР] Неопознанные отверстия

По его словам, в нештатной ситуации с утечкой воздуха из корпуса МКС экипаж станции «отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться». В то же время Прокопьев подчеркнул, что окончательный разбор ситуации с дыркой в борту корабля еще предстоит.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что расстояние от расчетной до фактической точки посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-09» составило 20 километров.

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