Москва, 24 декабря, 2018, 15:16 — ИА Регнум. На YouTube-канале «Чикен Карри» телеведущего Александра Гудкова появился новый выпуск шоу «Лига плохих шуток». Его героями стали основатель группы Little Big Илья Прусикин и ведущий канала «вДудь» Юрий Дудь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы YouTube канала «Чикен Карри» Юрий Дудь и Илья Прусикин

В юмористическом батле участники рассказывали друг другу плохие шутки, при этом стараясь не смеяться: если один из них засмеется, соперник получает балл. Открыл «битву» Прусикин, пошутив про взаимосвязь узкого лица Дудя и «мощных ягодиц» Тины Канделаки. Также в выпуске прозвучали шутки про журналиста Дмитрия Киселева, блогера Эльдара Джарахова, рэпера Джигана и других знаменитостей.

«Что нужно сделать, если ты выпустил газы (отредактировано — прим. ред.) в кафе «Теремок»? Подойти к кассе и признаться, что ты не сударь», — пошутил Прусикин.

Победителем батла стал Юрий Дудь. Он обошел Илью Прусикина со счетом 10:9.

Ранее героями «Лиги плохих шуток» становились Филипп Киркоров, Иван Ургант, Гарик Харламов, Ёлка, Александр Ревва и другие представители российского шоу-бизнеса.