Калуга, 24 декабря, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Калужской области утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 24 декабря в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального кабинета министров. В нем также участвовали врио главного федерального инспектора по Калужской области Алексей Лебедев и председатель регионального Законодательного собрания Виктор Бабурин.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. утвердили программу бесплатной медпомощи на 2019-21 годы

Правительство региона утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания населению области медицинской помощи. По информации министра здравоохранения области Константина Баранова, документ предусматривает увеличение финансирования и объемов всех видов медицинской помощи, а также повышение качества медицинских услуг.

«Основная цель мероприятий программы — увеличение продолжительности жизни граждан», — пояснил глава профильного ведомства. Особое внимание он уделил улучшению работы первичного звена здравоохранения. По словам Константина Баранова, для повышения результативности профилактических мероприятий в области планируется организовать систему подворовых обходов, которые будут проводиться участковой службой.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, повышение роли участкового врача должно стать одной из главных задач региональной программы.

«Бесплатная медицинская помощь должна быть качественной», — подчеркнул он. Вместе с тем, губернатор обратил внимание руководителей отрасли на важность дальнейшего решения кадровых вопросов с целью обеспечения учреждений здравоохранения квалифицированными специалистами, как врачами, так и средними медработниками. «Строительство больниц и покупка современного оборудования ничего не решат, если не будет высококвалифицированных кадров», — сказал губернатор.

Улучшению работы системы здравоохранения области, по словам Анатолия Артамонова, должно способствовать и создание единой лаборатории для проведения всех видов анализов.

«Это один из главных вопросов на повестке дня. Важно создать мощную лабораторию с высокотехнологичным оборудованием, которая должна централизованно проводить исследования и давать точные и достоверные результаты. Речь идёт не об экономии и сокращении расходов, а о повышении качества оказания медицинских услуг, чтобы каждый человек почувствовал улучшение системы здравоохранения», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

По единодушному мнению специалистов, качество лабораторных исследований должно соответствовать самым высоким стандартам. В настоящее время идет реформа лабораторной службы, как в Калуге — областной и инфекционной больницах, так и районах области. Главный врач инфекционной больница Елена Алешина отметила, что в перспективе лаборатории должны перейти на общие стандарты передачи и забора крови.

По словам главного врача областной клинической больницы Владимира Кондюкова, благодаря внедрению современного оборудования, только в лаборатории данного медучреждения количество обработанных анализов может быть увеличено до 600 тысяч в месяц.

«Мы должны поменять положение дел в системе здравоохранения в течение одного — двух лет. Каждый житель области должен сказать, что система здравоохранения становится лучше», — резюмировал губернатор Анатолий Артамонов.