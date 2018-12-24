Пекин, 24 декабря, 2018, 14:40 — ИА Регнум. По сведениям министерства торговли КНР, в текущем году общий объем импорта в Китай может превысить рекордный уровень в $2 трлн. Об этом сообщает «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

По словам замглавы департамента внешней торговли ведомства Сун Сяньмао, в 2019 году власти Китая предпримут ряд мер для дальнейшего увеличения импорта. Сообщается, что за 11 месяцев 2018 года китайский импорт в годовом выражении вырос на 14,6%. В китайском министерстве торговли намерены увеличивать показатели за счет ввоза в страну передовых технологий, сельхозпродукции, а также товаров и услуг.

Напомним, 7 ноября стало известно, что с 1982 по 2017 год импорт Китаем услуг увеличился в 230 раз с ежегодным показателем роста в 16,8%.

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