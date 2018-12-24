Астана, 24 декабря, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана с 2021 года планирует отменить дипломы государственного образца, заявил заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на круглом столе по вопросам повышения качества образования в Сенате парламента Казахстана. Об этом 24 июля сообщает агентство «Казинформ».

Выпускной

Заместитель министра подчеркнул, что с 2021 года все высшие учебные заведения Казахстана будут выдавать дипломы собственного образца. В этой связи, считает чиновник, необходимо продумать систему сертификации выпускников.

Аймагамбетов добавил, что система сертификации будет внедрена в 2021 году. Однако в настоящее время для реализации данной задачи в Казахстане отсутствует достаточное количество профессиональных стандартов, а также не подготовлены центры сертификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов сказал, что в 2019 году министерство образования и наук Казахстана планирует провести сертификацию выпускников педагогических вузов.