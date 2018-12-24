Салехард, 24 декабря, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Оптимизация здравоохранения на Ямале породила нервозность среди населения. Жители автономного округа устали от бесконечных очередей в поликлиниках к терапевтам и узким специалистам. Надо приглашать врачей в регион, а не сокращать, считают ямальцы. С данными претензиями они обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову во время прямой линии 23 декабря 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Глава региона признал, что оптимизация здравоохранения вызвала социальное напряжение, которое вылилось в соцсетях в гневные комментарии.

«На 90% вопрос связан с сокращением вакантных ставок. У нас в отрасли здравоохранения на Ямале занято свыше 15 тысяч работников, поэтому постоянные организационные изменения происходят, переформатирование — это нормально. Точно могу заверить, что ни у руководства департамента здравоохранения, ни у руководства больниц нет задачи что-то ухудшить. Мы ставим перед собой задачу улучшать качество здравоохранения. Мы будем строить новые объекты, улучшать качество уже существующих в плане ремонта, строительства, изменению подхода. Оптимизация не скажется на фактическом оказании услуг. Сохранятся врачи, которых почему-то кто-то увольняет», — пытался успокоить ямальцев Дмитрий Артюхов.

Что касается очередей в поликлиниках, то глава региона считает, что виной тому забюрократизированность медицинской отрасли в целом.

«К сожалению, у нас здравоохранение очень сильно зарегулировано. Об этом говорят все. Врачи вместо того, чтобы заниматься основной деятельностью, заполняют какие-то формы, то же самое делает и средний персонал. От этого всё — медленно. У людей это вызывает недоумение: почему так? Более того, я уверен, что у нас не до конца отстроена цифровизация этого направления. Вроде как можно записаться через приложение, но спросишь людей — очень неудобно: что-то постоянно сбоит, что-то там вылетает. Над этим надо серьёзно поработать», — отметил губернатор ЯНАО.

Напомним, в начале 2019 года департамент здравоохранения планирует сократить 295,5 ставки. Из них 250 приходится на вакантные.