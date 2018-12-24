Москва, 24 декабря, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря, утром рублю удалось отыграть часть пятничных потерь у американского доллара. Котировки в паре доллар-рубль опустились почти на 1% до отметки 68,35, к евро рубль вырос на 0.4% до отметки 78, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Главная причина укрепления рубля связана с общей динамикой доллара на мировом рынке, где индекс доллара снижался на 0,2%. После угроз Дональда Трампа снять со своего поста руководителя ФРС США Джерома Пауэлла доллар начал слабеть против основных валют», — отметил эксперт.

Конечно, игроки понимают, что не в компетенции президента США снимать с должности главу ФРС, однако сам факт серьезной конфронтации между Трампом и Пауэллом создает неуверенность в американской валюте. Надо сказать, что сгладить ситуацию попытались в Казначействе США, где заявили, что такой темы нет. Секретарь Казначейства Стивен Мнучин обзвонил руководителей шести крупнейших американских банков и, видимо, пытался успокоить и стабилизировать ситуацию.

«Пока ему это удалось, что способствовало стабилизации рубля и цены на нефть. Котировки фьючерса Brent закрепились в районе $53,80. В ОПЕК пообещали увеличить объёмы сокращения добычи нефти, если падение цен продолжится», — полагает Богданов.

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