Тольятти, Самарская область, 24 декабря, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего жителя Тольятти, который подозревается в убийстве своей ровесницы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

По данным следствия, тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено вечером 23 декабря на пустыре недалеко от жилого дома в Тольятти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался знакомый девушки — 16-летний житель города Тольятти», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области задержали подростков, подозреваемых в убийстве 17-летней школьницы из города Нижнеудинска, пропавшей в начале декабря. Они рассказали, что убили школьницу «из корыстных побуждений». Они заманили девушку домой к одному из подростков и там нанесли ей множественные колото-резаные ранения. Затем злоумышленники избавились от тела.

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