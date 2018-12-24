Воронеж, 24 декабря, 2018, 14:07 — ИА Регнум. 591 рубль 14 копеек составит тариф на вывоз одного кубометра мусора для жителей Воронежской области с 1 января 2019 года, сообщила 24 декабря пресс-служба регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ОАО «Экотехнологии». Тариф установлен управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области и будет действовать в границах Воронежского межмуниципального кластера, в который входят Воронеж и Нововоронеж, а также Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский районы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В тариф включена плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую ранее оплачивали только организации, а также расходы на вывоз, обработку и захоронение ТКО. Как напомнил представитель регоператора, с 1 января 2019 года вывоз мусора становится коммунальной услугой и облагается НДС в 20%.

В пресс-службе ОАО «Экотехнологии» ИА REGNUM пояснили, что, в соответствии с новым тарифом, плата за одного человека в многоквартирных домах Воронежа составит 165 рублей. При этом платить придется за каждого проживающего в квартире, тогда как до 1 января 2019 года плата рассчитывалась по количеству квадратных метров. Таким образом, вырастет плата для собственников, в чьих квартирах прописано много членов семьи, а в некоторых случаях плата за вывоз мусора напротив, снизится.

До 1 января 2019 года собственники квартир в многоквартирных домах и частных домовладений, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключить договор с регоператором. Пока, отмечают в пресс-службе регоператора, в регионе есть целые населенные пункты, где до сих пор нет централизованного сбора и вывоза мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Воронежской области открылся первый мусоросортировочный завод. Всего в регионе в ближайшие годы анонсировали строительство 16 таких предприятий, что должно позволить довести долю перерабатываемого мусора до 65%.